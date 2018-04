Stiri pe aceeasi tema

- Familia suedezului DJ Avicii, descoperit mort saptamana trecuta in Oman la varsta de 28 de ani, a declarat joi ca artistul se lupta cu ganduri despre viata si fericire si "nu a mai putut rezista", informeaza Reuters. In primul comentariu cu privire la moartea acestuia, a carui cauza nu a fost dezvaluita,…

- Dj-ul a fost gasit mort pe 21 aprilie in Oman, anunțul fiind facut de impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. Familia muzicianului a emis un comunicat in care vorbește despre problemele cu care se confrunta tanarul. "Dragul nostru Tim a fost un explorator, un suflet artistic și fragil aflat…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, se confrunta cu probleme emoționale in ultima perioada, familia sugerand ca tanarul muzician s-a sinucis. Dj-ul a fost gasit mort pe 20 aprilie in Oman, anunțul fiind facut de impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. Familia muzicianului…

- Intr-un comunicat de presa, familia DJ-ului Avicii a confirmat ca el s-a sinucis pe 20 aprilie, in capitala Omanlui, Muscat, scrie Metro. ”Dragul nostru Tim a fost un cautator, un suflet artistic fragil care cauta raspunsuri la intrebarile existentiale ale vietii. A vrut sa gaseasca un echilibru in…

- La aproape o saptamana dupa moartea prematura a lui Avicii (Tim Bergling), la varsta de 28 de ani, familia DJ-ului suedez a publicat un mesaj prin care da de inteles ca artistul si-ar fi pus capat zilelor.

- Familia tanarului de 28 de ani, Tim Bergling, a transmis un mesaj la trei zile dupa decesul DJ-ului in capitala Omanului, Muscat. In comunicatul de presa, familia multumeste fanilor artistului pentru toate comemorarile pe care acestia le-au organizat in intreaga lume in weekendul ce tocmai a trecut.…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol…