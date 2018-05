Familia lui Avicii a dezvăluit cum va fi înmormântat celebrul Dj Familia dj-ului suedez Avicii vine cu anunțul oficial referitor la inmormantarea artistului. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) La slujba de inmormantare vor participa doar familia și persoanele apropiate artistului. (CITEȘTE ȘI: INAINTE SA MOARA, AVICII A DONAT MILIOANE DE EURO NEVOIAȘILOR) Familia lui Avicii a facut […] The post Familia lui Avicii a dezvaluit cum va fi inmormantat celebrul Dj appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul suedez Avicii, unul dintre cei mai renumiti reprezentanti ai muzicii electro, decedat in luna aprilie la varsta de 28 de ani, va fi inmormantat in cadrul unor funeralii private, au anuntat marti reprezentantii familiei sale, citati de AFP si Reuters. Considerat unul dintre cei mai buni DJ din…

- Avicii a fost filmat, inainte sa moara, in timp ce se chinuia sa-și țina ochii deschiși. (CITEȘTE ȘI: AVICII ȘI-A PREVESTIT MOARTEA! DEZVALUIRI DIN DOCUMENTARUL FILMAT INAINTE DE A SE STINGE) Celebrul dj se afla pe patul de spital, iar scenele sunt de-a dreptul infioratoare. Filmarea a fost facuta in…

- Familia DJ-ului Avicii a multumit fanilor pentru sprijinul acordat dupa moartea artistului de saptamana trecuta, scrie BBC. Corpul artistului suedez, al carui nume real este Tim Bergling, a fost gasit intr-o...

- Familia lui Avicii le-a multumit artistilor si fanilor care i-au adus omagii DJ-ului suedez, pe numele real Tim Bergling, dupa ce acesta a decedat, vineri, la varsta de 28 de ani. Intre aceste omagii s-a numarat si baterea clopotelor unei biserici din Olanda dupa linii melodice ale unor piese lansate…

- Celebrul DJ Avicii a decedat vineri, in Oman, la doar 28 de ani. Chiar in acea zi i s-a facut autopsia, pentru ca sambata sa i se mai faca una. Anchetatorii au stabilit, astfel, ca nu poate fi vorba de o mana criminala. „Noi confirmam ca nu exista nici o pista criminala retinuta pentru decesul” […]…

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Mama lui Karim a venit de urgenta in tara, dupa ce a aflat ca soțul ei sufera de aceeași boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cațiva ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca ingrijitoare. Durere mare in familia lui Karym. In urma cu aproape trei…