- Un barbat in varsta de 51 de ani, contabil la o primarie din județul Arad, a fost dat disparut de familie. Acesta a venit la munca dimineața și a plecat cu cateva minute inainte sa fie efectuat un control al Curții de Conturi la primarie, iar de atunci e de negasit. Potrivit unui comunicat transmis,…

- Primaria Bistrita isi cauta dreptatea in instanta, dupa ce Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli cu privire la taxele platite de catre Dumitru Tanase, un apropiat al edilului, pentru terenul pe care functioneaza aerodromul din apropiere. Un control al Curtii de Conturi din 2017, sublinia,…

- Primarul Nicolae Robu a dat in judecata fosta administrație, condusa de Gheorghe Ciuhandu, de fostul premier Sorin Grindeanu, viceprimar al Timișoarei in perioada 2008 – 2012, și de fostul viceprimar Adrian Orza, actual consilier local independent, pentru un prejudiciu de peste 350.000 de lei. Nicolae…

- Lucrarile Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania s au desfasurat pentru prima oara la Constanta, in sala "Remus Opreanuldquo;. In cadrul intalnirii, la care au participat peste 70 de primari de municipii si reprezentanti ai administratiei centrale, au fost abordate problemele autoritatilor…

- Curtea de Apel Constanta a amanat pentru saptamana viitoare pronuntarea in apelul dosarului in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru sustragere sau distrugere…