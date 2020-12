Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Roman de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) a realizat o analiza a votului din 6 decembrie care i-au adus la sectiile de votare doar pe 31.84% din romanii de pe listele electorale permanente. IRSOP: Factorul cu cea mai puternica influenta asupra votului „Votul reflecta sentimentele de incertitudine…

- Cand vine ziua de leafa, nu e mare bucurie in casa domnului Ionescu. Jumatate din bani se duc sa acopere datoriile din saptamana de dinaintea salariului, cu un sfert din leafa iși platește intreținerea și telefonul, iar cu sfertul ramas supraviețuiește cel mult o saptamana, precizeaza hotnews . Dupa…

- În luna octombrie 2020, s-au eliberat 4.017 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, în scadere cu 6,3% fata de luna septembrie 2020 si în crestere cu 7,5% fata de luna octombrie 2019, au transmis vineri reprezentanții Institutului Național de Statistica. În perioada…

- „In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, s-au eliberat 30.612 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4,9% fata de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-553 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (-385),…

- ”Indicele productiei ramurii agricole in anul 2019 fata de anul 2018 a fost 96,2% pe total, 94,4% la productia vegetala si 99,2% la productia animala. In ceea ce priveste valoarea serviciilor agricole, aceasta este in general nesemnificativa, in anul 2019 contribuind cu numai circa 2% la valoarea productiei…

- Aproape o treime din populația Romaniei nu era conectata la sistemul public de alimentare cu apa in 2019, insa numarul locuințelor racordate a crescut comparativ cu anul 2018, potrivit cifrelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). In cursul anului 2019, numarul persoanelor care au acces…

- ”In anul 2019 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.728.144 persoane, reprezentand 70,9% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 212.518 persoane mai mult decat in anul 2018. Cresterea a fost determinata de racordarea populatiei la retelele de alimentare cu apa nou…

- ”In luna august 2020, s-au eliberat 4.331 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,3% fata de luna iulie 2020 si cu 15% fata de luna august 2019. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2020, s-au eliberat 26.323 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere…