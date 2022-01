Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de bucureșteni au protestat, sambata, in fața sediului Secției 5 de Poliție din București, aprinzand candele in memoria Raisei, fetița pe care un polițist de la secție a accidentat-o mortal pe trecerea de pietoni. Fetița a fost inmormantata sambata. Oamenii s-au adunat in fața Secției 5 Poliție,…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- La o zi distanța dupa ce a disparut, un tanar de doar 20 de ani, din Cluj, a fost gasit fara viața de catre oamenii legii. Familia este ingenuncheata de durere, astfel ca Istvan-Ewald plecase de acasa voluntar, miercuri, in jurul orei 12. Unde i-au descoperit oamenii legii trupul neinsuflețit.

- Forțe din Poliție și Jandarmerie intervin la un scandal in Bolintin Vale, județul Giurgiu, miercuri seara, dupa ce un șofer de microbuz a fost lovit cu piatra in cap și a murit, duminica la spital, in urma unui scandal izbucnit pe strada. Agresorul a fost arestat preventiv. Poliția Giurgiu a anunțat,…

- Femeia in varsta de 25 de ani a fost gasita in stare grava, iar partenerul ei in varsta de 28 de ani a fost gasit mort, la trei zile dupa ce un fermier a sunat la poliție sa spuna ca a vazut o mașina rasturnata langa autostrada M9, in 2015.Poliția a ajuns la fața locului abia dupa ce o alta persoana…

- Nici Clujul nu e numai lapte și miere: Ce i-au spus localnicii unei romance care dorește sa revina cu familia in țara Nici Clujul nu e numai lapte și miere: Ce i-au spus localnicii unei romance care dorește sa revina cu familia in țara O romanca stabilita in Italia de 15 ani care se gandește sa revina…

- Deputatii au dat marti vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal. Ordonanta a fost adoptata la initiativa ministrului Justitiei de la…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Oamenii legii fac referire la un scandal care a avut loc la un targ de cai dintr-o comuna din Suceava in luna august a acestui an. Autoritațile…