Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bucuresti (167), judetul Dambovita (131) si judetul Arges (129) sunt zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- O atenționare de tip Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate este valabila in intervalul 25 iulie, ora 04:00 – 26 iulie, ora 23:00. ”In Banat, Oltenia, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Munteniei și al Moldovei, precum și la munte vor fi…

- „Din pacate, avem angajati confirmati pozitiv cu virusul COVID-19 sau suspecti care se afla in izolare. Acestia au fost confirmati de catre autoritatile medicale cu care suntem in permanenta legatura", a transmis Renault Group, intr-un comunicat. Adrian Stoica, medic epidemiologist la DSP…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Brașov, a afirmat ca autoritațile locale vor fi nevoite sa gestioneze un numar crescut de cazuri de coronavirus.Aflat la Brașov, județ aflat astazi pe locul 3 in topul creșterilor de COVID-19 in 24 de ore, Nelu Tataru a spus ca "pot vorbi de un Brasov care…

- Liviu Dragnea a rupt tacerea din inchisoare, vineri seara fiind difuzata a doua parte din interviul pe care l-a oferit. "Un an de zile am vazut și vad o societate mai captiva decat sunt eu aici (n.r. in inchisoare), o societate captiva unei manipulari incredibile! Din pacate, asta se intampla.…

- In cursul dimineții de astazi, 26 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1579. In intervalul 25.06.2020 (10:00) – 26.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 14 decese (7 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Daca, la Liga a III-a, FRF a decis promovarea directa a echipelor care au mai mult de 3 puncte avans (se vor juca meciuri de baraj doar in 3 serii dintre cele 5), la Liga a II-a s-a ”nascut” un alt scenariu – cu un viitor play-off pentru accederea in Liga I, primele șase clasate urmand sa plece cu jumatate…

- Rapid a ”furat startul” la antrenamente, Miercurea Ciuc are cam aceleași ganduri, data de 15 mai parand a fi doar una pentru ”fraieri” , cum se spune! Cam la fel e și la Liga 1, unde Craiova și FCSB au anunțat ca se antreneaza, iar alții – gen CFR sau Sepsi – ”fac pe sfinții”, in declarații! Cine nu…