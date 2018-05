Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se intalneste cu manageri de spitale, pentru a discuta, luni, la ora 13:00, despre salariile angajaților din Sanatate. La inceputul ședinței de guvern de miercuri , Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor Publicesa gaseasca solutii la problemele din sanatate.…

- "Am aflat ca domnul Dragnea ne promite un miting de un milion de oameni in perioada urmatoare, legat de familia traditionala. Realitatea este ca, nereusind sa adune milioanele acelea cu care ameninta Romania de aproape doi ani, care sa-l sustina in calitatea sa de codamnat penal, incearca sa mute din…

- Un tanar in varsta de 22 de ani este cautat de Politie dupa ce familia sa a anuntat autoritatile ca nu mai poate lua legatura cu el. Barbatul se intorcea din Spania cu autocarul si anuntase rudele ca se afla in tara si va ajunge acasa in cateva ore.

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) și Administrația Parcului Natural Vacarești (PNV) organizeaza un Birdwatching in Parcul Natural Vacarești, pe 15 aprilie, de Ziua Pasarilor, un eveniment realizat cu sprijinul unei cunoscute companii de electricitate. Pentru o jumatate de zi, bucureștenii ajung sa…

- Boala respiratorie continua sa faca victime in Romania. Autoritatile au anuntat ca in actualul sezon de gripa sunt confirmate 110 decese. Recent s-a transmis ca un barbat in varsta de 75 de ani, din judetul Arad, a murit dupa ce a contractat virusul gripal tip A. Din cate au anuntat sambata oficialii…

- Florin Marin este casatorit cu preotul de 80 de ani, dar a fugit in Spania la actualul iubit. Pentru moment, acesta nu vrea sa divoțeze de barbatul cu care s-a casatorit in urma cu mai bine de un an. Florin Marin a facut dezvaluiri interesante despre viața lui și recunoaște ca se va muta alaturi de…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…