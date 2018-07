Stiri pe aceeasi tema

- Peste cinci zile se implinește un an de cand Denisa Raducu a fost rapusa de maladia teribila care i-a macinat trupul luni șir. In cadrul unui interviu emoționant, Fata Morgana a povestit cu vocea sugrumata despre perioada in care artista cu chip de inger traia, despre prietenia lor, dar și despre visele…

- Razvan Ciobanu e unul dintre cei care au dat ieri cu subsemantul in fața procuroriilor DIICOT din Ploiești in dosarul “cocaina pentru vedete”. Cu doar cateva ore inainte sa ajunga la sediu și sa fie audiat, creatorul de moda s-a vazut cu o persoana apropiata, care e nelipsita de pe micile ecrane. Va…

- Denisa Raducu a muncit de mica și a sperat sa aiba o viața de vis, insa destinul ei a fost curmat la numai 27 de ani, cand a fost rapusa de cancer hepatic. Moartea ei a șocat pe toata lumea, iar apropiații ei nu-și pot reveni nici acum. Discuțiile legate de avere au fost inevitabile, […] The post Mama…

- Mario Fresh, artistul cu care fiica Andreei Esca are o poveste de dragoste ii urmeaza exemplul „tatalui sau adoptiv”, Alex Velea, alegand sa-și faca un tatuaj pe corp pe care i l-a dedicat celei mai importante femei din viața lui.

- Nunta regala se apropie cu pași repezi și pe buzele tuturor exista o singura intrebare:”Oare, cum va arata rochia de mireasa a lui Meghan Markle?”. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Exista insa o persoana care va vedea rochia de mireasa inaintea tuturor! Este…

- Un profesor universitar a trimis o bomba drept cadou de nunta in India și a ucis mirele, un inginer de software proaspat casatorit, și a ranit-o pe soția acestuia. Barbatul a recurs la acest gest extrem fiind nemulțumit ca mama mirelui a fost promovata in locul sau intr-un post de la colegiul la care…

- O tragedie s-a abatut asupra familiei lui Codin Maticiuc. Bunicul celebrului blogger a murit, iar vestea l-a afectat foarte mult. Mai mult, barbatul este singurul dintre bunicii pe care l-a cunoscut și pe care il mai avea. Indurerat de dispariția acestuia, Codin Maticiuc a facut public un mesaj in memoria…

- Moartea DJ-ului Avicii a afectat profund și familia regala suedeza, in special pe prințul Carl Philip și pe prințesa Sofia, la nunta carora a mixat celebrul muzician. „A facut nunta noastra de neuitat”, declara cuplul intr-un comunicat citat de presa suedeza. Superstarul suedez avea o relație stransa…