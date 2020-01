Stiri pe aceeasi tema

- ISU Vaslui a intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in localitatea Muntenesti, comuna Stefan cel Mare, la biserica veche, monument istoric, vechi de 400 ani. Bierica este contruita din lemn si are izolatie, incnediul manifestandu-se la aceasta. "In momentul izbucnirii incendiului,…

- Un scurtcircuit electric la instalația de climatizare a salii de nunți este cauza probabila a incendiului de sambata de la Gherla, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj. Flacarile au distrus intregul acoperiș, pe o suprafața de aproximativ 1000 de metri, dar și interiorul. Din fericire,…

- Un incendiu de amploare cu degajari mari de fum a izbucnit joi dimineața intr-o hala industriala din Campia Turzii, județul Cluj. Focul se manifesta pe o suprafața de 4.000 de metri patrați de acoperiș.Alerta s-a dat in jurul orei 7:30, dupa ce o hala industriala din Campia Turzii a luat foc. Potrivit…

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați astazi, puțin dupa ora 12.00, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism aflat in trafic pe strada Ion Pillat, din municipiul Botoșani.

- Azi-noapte, in jurul orei 00.45, Poliția Codlea a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului are loc un incendiu la un imobil. de pe strada Brazilor. In urma incendiului au rezultat doar pagube materiale. De asemenea, au fost distruse cabluri de la rețeaua electrica, care…

- Cauza preliminara a incendiului de la Centrul de medicina preventiva de pe strada Alexandru Hajdeu, 49, din Capitala ar fi un scurt circuit. Informatiile au fost confirmare de catre purtatorul de cuvant al IGSU, Liliana Puscasu. PUBLIKA.

- Incediu de proportii in orasul Balti! O casa la sol a fost cuprinsa, in totalitate, de flacari, aseara, aproximativ la ora 19.00. La fata locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit.