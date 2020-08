Familia „decedatei care tuşea”, băgată în carantină Dupa aparitia materialului GdS despre cazul unei femei decedate care a fost declarata purtatoare de Covid pe baza unei probe prelevate in afara protocolului, Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj a trimis decizii de intrare in carantina pentru rudele femeii. Data de pe decizii este 5 august, dar acestea au ajuns la persoanele in cauza pe 7 august, exact in ziua aparitiei in cotidianul nostru a articolului pe acest subiect. Sotul femeii decedate a primit deciziile pe Whatsapp Sotul Aureliei S. a primit vineri, 7 august, deciziile de carantinare pe telefon, prin Whatsapp. Acesta a remarcat ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi copii si o angajata a DGASPC Dolj de la un centru de tip rezidential din Craiova au fost testati pozitiv la noul coronavirus in cadrul testarii periodice. Celelalte persoane, desi contacti ai celor pozitivi, au fost mutate la alte case de tip familial, pentru ca au avut testele negative. Insa,…

- Dupa trei luni de la primul pacient cu coronavirus internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, pentru echipa medicala, lupta cu Sars-Cov2 a devenit, deja, rutina. Zilnic, cadrele medicale de la Infecțioase trateaza pacienți cu Covid-19. S-au obișnuit cu ritualul necesar…

- Trei noi cazuri de infectare cu Coronavirus au fost transmise Prefecturii de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total de cazuri in județul Buzau a ajuns la 191. Potrivit informarii DSP Buzau CAZUL 189 este un barbat de 32ani, contact direct cu cazul 188, adica soțul femeii insarcinate in…

- Dupa ce o asistenta medicala din Bumbești Jiu, in varsta de 27 ani, și nou-nascutul acesteia au decedat in operație de cezariana la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova, familia a depus plangere la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și la Colegiul Medicilor. Poliția face cercetari sub aspectul…

- Institutul Național de Sanatate Publica a rectificat, luni dupa-amiaza, decesul cu numarul 1.178. „Cazul alocat a fost declarat vindecat cu doua teste negative”, a transmis Grupul de Comunicare Strategica....

- Potrivit oficialilor de la Casa Alba au mai fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, astfel ca numarul total de cazuri pozitive la nivelul județului a ajuns la 160. Direcția de Sanatate Publica a transmis Instituției Prefectului ca doua dintre cazuri, respectiv CAZUL 158 si CAZUL 159 , sunt…