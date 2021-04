Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție in forța a jandarmilor dupa ce un barbat s-a baricadat in casa cu copiii. Copiii unei familii din județul Timiș au fost preluați cu scandal de jandarmi. Tatal lor s-a baricadat in casa cu micuții, iar forțele de ordine au fost nevoite sa sparga ușa. Aceștia aveau ordin judecatoresc, iar…

- Cazul familiei respective a ajuns in atenția opiniei publice inca de anul trecut, cand au incercat sa intre in Romania, venind din... The post Caz incredibil in Timiș. Jandarmii au intervenit pentru a lua copiii unei familii de traci: erau obligați sa doarma in corturi și nu mergeau la școala appeared…

- Doua echipaje de jandarmi din Lugoj, judetul Timis, au intervenit, joi, pentru a pune in aplicare o sentinta judecatoreasca de decadere din drepturile parintesti a doua persoane, sot si sotie, care se considera traci si care si-au tinut copiii in frig, i-au trimis sa doarma in corturi si nu i-au…

- Dorian Popa are acum viața pe care și-a dorit-o. Artistului ii merge din plin, atat pe plan personal cat și profesional. Insa in trecut, el a trecut prin momente grele din cauza tatalui sau, care a avut un comportament nepotrivit cu familia lui. „Violenta fizica nu a existat. Pentru asta, pot spune…

- Elena Udrea nu are parte de liniște. Fosta mana dreapta a lui Traian Basescu a primit anunțul magistraților. De ce a fost respinsa cererea celor de la Direcția Naționala Anticorupție. Reacția fostului ministru al Turismului spune totul, ce are de gand sa faca Elena Udrea. Elena Udrea a primit vestea…

- Liderul AUR, George Simion , se arata extrem de revoltat din cauza faptului ca Bucureștiul revine in scenariul roșu și susține ca este timpul pentru proteste de amploare. ”Din nou scenariu roșu! Restaurantele și școlile se inchid in București, Timiș și alte zone. Nici macar nu se poate respinge starea…

- Gabi Badalau a primit vestea din partea magistraților, dupa ce fosta soție ii aducea acuzații grave, cerand instanței sa-i interzica acestuia sa-și viziteze copiii. Gabi Badalau a primit decizia magistraților Magistrații au hotarat cu privire la cererea depusa de Claudia Patrașcanu de a-i interzice…

- Divorțul dintre Alin Oprea, fostul component al trupei „Talisman” și soția sa este unul cu scantei și puternic mediatizat. Vestea a șocat milioane de romani, dar in special pe copiii cuplului, care au fost puternic afectați de ruptura dintre parinți. Alin Oprea, ganduri bune pentru copii Familia lui…