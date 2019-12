Familia care a primit de Crăciun o locuință, la Iași. Ce este proiectul „Casa share” O familie din Iași au primit in dar o casa, de Craciun. Esteun miracol pentru doi tineri și fiul lor țintuit intr-un scaun curotile, care a fost pus in practica prin inițiativa „CasaShare”.Parinții au trei copii, dintre care unul, in varsta de 13 ani, sufera de o boala care nu ii permite sa se deplaseze. Toți cinci au trait pana acum intr-o singura camera dintr-un bloc parasit și deconectat de la utilitați. Povestea lor a fost aflata de un tanar care, de cinci ani, strange bani și construiește case pentru cei sarmani- Bogdan Tanasa, fondatorul inițiativei umanitare Casa Share, arata Digi24.Acesta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din comuna Gherghița, din județul Prahova, a fost lovita de necaz in prag de sarbatori.Casa lor a luat foc azi și n-a mai ramas mare lucru din ea, in ciuda intervenției pompierilor, a notat ziarulincomod.ro.In urma incendiului, trei fete, in varsta de 10, 9, respectiv 2 ani, și un baiat de…

- Barbatul muncește pentru sateni, cu ziua, pentru a putea asigura un minimum financiar de suraviețuire, insa condițiile de trai sunt mizere, scrie stiri.botosani.ro. Citeste si O familie cu 10 copii din Botosani traieste intr-o saracie crunta. Copilasii au nevoie de hrana si imbracaminte VIDEO…

- Autoritațile din Ecuador au emis un mandat de arestare pe numele unui roman suspectat ca ar fi ucis doi copii. Victimele sunt un baiat in varsta de 14 ani și sora lui mai mica, o fetița de 10 ani, relateaza cotidianul El Universo, citat de Mediafax.Cei doi copii au fost gasiți morți de parinții acestora,…

- CAZ UMANITAR… O familie cu sase copii din comuna Zapodeni are nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare, pentru a se muta din bordeiul in care locuiesc acum cu totii. De cativa ani, parintii au in lucru o casa noua, la care nu ar mai fi mult de muncit, insa nu mai au materiale de [...]

- Un nou caz de abuz asupra minorilor cutremura Romania. Politistii si procurorii DIICOT au facut, ieri, 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati, Ialomita, Prahova, Olt si Iasi, la...

- Asociația Naționala pentru Copii și Adulți din Romania (ANCAAR), filiala Iași, organizeaza „Sprijina Oameni”, un proiect stabilit pe termen lung. Acest proiect are ca scop inființarea de module locuințe protejate pentru persoane cu autism, un loc unde aceștia iși vor desfașura viața intr-o maniera independenta.…

- Cei doi copii s-au nascut in 30 iunie la Suceava, unde au stat internati aproximativ trei luni, iar mai apoi au fost transferati la Iasi, pentru ca medicii ar fi banuit ca s-ar fi nascut cu citomegalovirus, scrie hotnews.ro. Dupa trei saptamani petrecute la Spitalul de Copii, gemenii au fost transferati…

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…