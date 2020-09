Stiri pe aceeasi tema

- ASTEPTARE… Arestat dupa ce a injunghiat in gat si in spate un tanar de 21 de ani si dupa ce a incercat sa rapeasca si sa violeze o minora de numai 11 ani, Nicu Iorga, din Barlad, mai are trei zile de asteptat pana la aflarea pedepsei finale. Deocamdata, in prima instanta, magistratii Tribunalului Vaslui…

- Aproximativ 100 de muncitori din Nepal sau India sunt blocați pe un șantier de construcție din zona Metalurgiei din Capitala, dupa depistarea unui focar de coronavirus. In momentul de fata, 32 de muncitori au fost confirmati pozitiv cu noul tip de coronavirus. Acestia sunt internati si primesc deja…

- Un recidivist din Constanta, de 25 de ani, recidivist, a fost condamnat in Belgia pentru doua furturi si trei tentative de furt la cinci ani de inchisoare. Autoritatile belgiene au cerut ca tanarul sa fie trimis in Romania pentru executarea pedepsei. Cinci ani de inchisoare. Aceasta este pedeapsa primita…

- IN ASTEPTARE…Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, mai are de asteptat pana isi va afla pedeapsa finala. Curtea de Apel Iasi a decis sa amane, pana in toamna, judecarea acestuia. De asemenea, in prima instanta, Tribunalul Vaslui a decis condamnarea…

- Este zi decisiva pentru fostul lider al PSD. Liviu Dragnea afla, joi, daca iese din inchisoare. Acesta a depus contestație fața de pedeapsa cu inchisoare la care a fost condamnat. UPDATE. Liviu Dragnea a vorbit, joi, in ultimul cuvant in fața celor doi judecatori de care inițial a vrut sa scape prin…

- CONDAMNAT…Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea la 13 ani si 4 luni de inchisoare pentru Leonte George Tiberiu, fostul militar barladean acuzat de tentativa de omor calificat. In latura civila, acesta a fost obligat la plata unor sume imense, daune morale si materiale familiei victimelor…

- Un caz mai puțin obișnuit a avut loc in Sri Lanka, acolo unde o pisica a fost arestata pentru trafic de droguri. Felina a fost inchisa, dar a reușit sa evadeze din celula in care se afla, scrie a1.ro.