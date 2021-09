Scandal public pe terenurile agricole din Sudiți. Fermierul Ionel Bodeanu este reclamat de folosirea abuziva a terenurilor pe care le exploateaza agricultorul Cristinel Florea. Aratat cu degetul și reclamat la Poliție, Ionel Bodeanu susține insa ca acuzațiile nu sunt adevarate. Reamintim ca, in primavara acestui an, Marian Bodeanu, fratele fermierului Ionel Bodeanu, a fost implicat intr-un scandal similar, fara insa ca autoritațile competente sa ia masuri. Cearta in mijlocul campului Scandalul dintre cei doi fermieri din Sudiți a izbucnit in urma cu o saptamana, cand Cristinel Florea...