- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Joe Biden, impreuna cu sotia, Jill, il va vizita joi, in Georgia, pe fostul presedinte din perioada 1977-1981, Jimmy Carter, a anuntat Casa Alba, noteaza AFP. Cu ocazia unei deplasari in acest stat din sudul tarii, al 46-lea presedinte american se va intalni cu cel de-al 39-lea, si el…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat, luni, Casa Alba, transmite Reuters. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește protestele anti-restricții Intrebat daca…

- Președintele american Joe Biden va susține prima sa conferința de presa de la preluarea mandatului joi dupa-masa (19:15 ora României), o tradiție a politicii americane pe care a amânat-o mai mult decât predecesorii din ultima suta de ani, relateaza ABC News.Biden a așteptat…

- Acordul este un pas catre rezolvarea unei dispute vechi de 17 ani, care a condus la impunerea unor tarife de retorsiune pentru exporturi ale ambelor tari in valoare de miliarde de dolari. Von der Leyen a spus ca a vorbit vineri cu presedintele american Joe Biden in legatura cu acest subiect. Masura…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut…