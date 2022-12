Stiri pe aceeasi tema

- ”Din pacate am luat decizia sa ma indrept spre tunel. Nu era niciun semn ca era interzis. A fost ghinion. Dupa impact nu credeam ca va ieși cineva in viața. Am auzit strigate și plansete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva. Daca…

- In spitalele din București au mai ramas doi dintre cei mai grav raniți in accidentul produs in Romania de autocarul care transporta turiști greci, joi (22/12) și in care Nikos Chlopsios, in varsta de 53 de ani, și-a pierdut viața, scrie publicația greceasca Proto Thema, citata de Rador. Potrivit relatarilor…

- Fiul barbatului grec, mort in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala, ajunge astazi in Romania. Acesta este insoțit de un prieten, un roman stabilit de ani buni in Grecia, anunța Antena 3 CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

Avocatul șoferului grec care a provocat o tragedie la Pasajul Unirii rupe tacerea. Cum s-a intamplat, de fapt, accidentul: "Șoferul a inceput sa planga!"

- Inainte cu doua zile de Craciun, un accident grav a avut loc la intrarea in Pasajul Unirii. Atunci, un autocar in care se aflau turiști greci, s-a izbit puternic de limitatorul de inalțime, iar mai multe persoane au ramas captive sub fiarele contorsionate. Un om și-a pierdut viața și alte peste 20 de…

- Un om a murit și 22 de persoane au fost ranite dupa ce un autocar plin cu turiști greci a intrat in Pasajul Unirii fara sa respecte limita maxima de inalțime. Oamenii au fost pur și simplu prinși ca intr-o menghina, sub greutatea limitatorului de viteza. Imediat dupa accident, pasagerii care nu au fost…

- Autocarul in care se aflau 47 de turiști greci, implicat, joi, intr-un accident la intrarea in Pasajul Unirii, nu a oprit nici la presemnalizatorul amplasat la 40-50 de metri inainte de bara metalica pe care autocarul a tras-o peste el, din cauza inalțimi

