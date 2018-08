Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al soferului de tir din judetul Gorj, care a fost printre victimele podului prabusit in Genova, a fost repatriat, miercuri, iar duminica, Marius Rosca va fi inhumat in cimitirul din localitatea natala, Curtisoara. Familia barbatului de 35 de ani a acceptat donarea de organe.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Marian Roșca va fi adus acasa, la Curtișoara, in noaptea de miercuri spre joi, din Italia, unde tanarul de 35 de ani a murit, in urma prabușirii podului Morandi, de la Genova. Acesta va fi condus pe ultimul drum duminica, la orele pranzului, in satul natal.…

- Conducerea societatii Autostrade per l'Italia, care administra podul rutier care s-a prabusit marti la Genova, provocand moartea a cel putin 43 de persoane, a anuntat ca va aloca 500 de milioane de euro pentru reconstructie si pentru ajutoare destinate orasului, relateaza Europe 1.

- Familia șoferului care a scapat cu viața in urma tragediei de langa Genova a trecut prin momente dramatice, miercuri. Dupa ce pagina de Facebook a lui Marian Roșca a fost transformata intr-una „In memoriam”, iar prietenii au postat mesaje de condoleanțe, reprezentanții Ministerului…

- Romanul declarat mort de autoritatile italiene, dupa tragedia din Genova, dar care este, de fapt, in viata, se afla la spital, in coma indusa, cu multiple traumatisme, spune Constantin Bobaru, primarul orasului Bumbesti-Jiu, localitate de unde provine victima.

- In ziua in care ar fi trebuit ca familia sa ii sarbatoreasca ziua onomastica, apropiatii au afl at ca Marian Rosca si-a pierdut viata intr-un mod cumplit, in tragedia de la Genova, care a socat si indoliat Italia. Ieri, rudele au afl at ca traiește.

- Doi romani sunt printre vitcimele tragediei din Italia, unde un pod s-a prabusit langa Genova. Se pare ca amandoi erau in cabina aceluiasi TIR care a cazut in gol zeci de metri, odata cu podul. Unul dintre ei a murit. Avea dubla cetatenie, moldoveneasca si romana. Si a lasat in urma trei copii minori.…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit cu profunda indurerare vestea tragica a pierderilor de vieti omenesti, intre care si cetateni romani, precum si ranirea mai multor persoane, ca urmare a prabusirii podului Morandi, de langa Genova. Imi exprim intreaga mea compasiune fata de familiile care au pierdut…