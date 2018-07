Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Toronto a anuntat luni ca l-a identificat pe barbatul de 29 de ani care a ucis doua persoane duminica intr-un atac armat, inainte de fi el insusi impuscat mortal intr-un schimb de focuri cu...

- Doi oameni au murit, printre care se numara și atacatorul, și cel puțin 13 au fost raniți, duminica seara, în urma unor împușcaturi în Toronto. Cel putin 13 persoane au fost ranite într-un atac armat ce a avut loc duminica seara la Toronto, metropola economica…

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…

- Thomas Markle, a carui fiica, Meghan, s-a casatorit cu Prințul Harry in urma cu o luna, a declarat ca, daca Regina Elisabeta se intalnește cu președintele american Donald Trump luna viitoare, ar trebui sa iși faca timp sa se intaleasca și cu el, a raportat site-ul Bbc.ro.

- Anchetatorii FSB au acuzat-o in mod oficial de spionaj (articolul 276 din Codul penal) pe Carina Țurcan, membru al Consiliului de Administratie la „INTER RAO”, a declarat avocatul ei, citat de Interfax. Țurcan insași considera inițierea procedurilor penale drept o incercare de a o indeparta din funcție…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa o noapte de cautari, un cetațean moldovean in varsta de 55 de ani, cu afecțiuni psihice, declarat disparut de rudele acestuia, a fost depistat in aceasta dimineața in preajma garii feroviare din or. Lipcani.

- Probleme in paradisul prințișorului „Futti Fresh”, moștenitorul unui imperiu de cateva zeci de milioane de euro! Deși urma, in mai puțin de o luna, sa-și duca aleasa inimii la altar, Victoras Micula si-a schimbat statutul, pe Facebook, in „singur” si si-a anuntat prietenii ca nunta se anuleaza! CANCAN.RO,…