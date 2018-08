Stiri pe aceeasi tema

- Familia Aurei Ion, studenta care a decedat in urma accidentului aviatic din 2014, din Munții Apuseni, anunța ca va contesta decizia de clasare a cauzei fața de militarii care ar fi avut responsabilitați privind intervenția. De asemenea, familia Ion anunța ca s-a adresat CEDO privind alterarea unor…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului General au dispus clasarea partiala a dosarului accidentului aviatic din Apuseni, in urma caruia au murit, in urma cu patru ani, studenta Aura Ion si pilotul Adrian Iovan, scrie Mediafax. „In cauza denumita generic ”Accidentul aviatic din Apuseni”, procurorii…

- Procurorii militari au decis clasarea dosarului accidentului aviatic care a avut loc in 2014 in munții Apuseni, in urma caruia pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Conform reprezentanților Parchetului General o parte din dosar a fost disjunsa catre Sectia de urmarire penala…

- Procurorii militari au dispus clasarea unei parti din dosarul accidentului aviatic din Apuseni, cu privire la activitatea autoritatilor de la ISU, STS, Jandarmerie, MApN, MAI, Politie, prefecti, alesi locali. Pe de alta parte, procurorii au declinat catre Parchetul General o alta parte…

- Soferul cu numere de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, din Suedia, reactioneaza dupa anuntul Politiei Romane care a spus ca va cere clasarea dosarului deschis pe numele sau, afirmand ca i se pare un lucru corect pentru ca este nevinovat. Barbatul sustine ca politistii ar fi trebuit sa ii comunice ca…

- Politia cere clasarea dosarului penal legat de placutele de inmatricular Foto: politiaromana.ro. Politia Rutiera propune clasarea dosarului penal legat de placutele de înmatriculare, considerate obscene, ale autoturismului înmatriculat în Suedia. Daca punctul de…

- Directia Rutiera va propune, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele soferului masinii M...PSD, informeaza IGPR, precizand ca seful Politiei Romane a cerut verificari privind... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Dupa clasarea dosarului penal al deschis pe numele lui Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M…PSD, acestuia ii va fi restituit permisul de conducere, care i-a fost suspendat de catre agenții de poliție, potrivit unor surse din interiorul Poliției Romane. Citește și: Poliția da inapoi in cazul șoferului…