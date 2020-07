Potrivit unor surse medicale, citate de Cancan.ro , soțul Andreei Esca ar fi contactat și el noul coronavirus, iar medicii au fost nevoiți sa il interneze la terapie Intensiva. El este intubat in momentul de fața, iar starea lui de sanatate nu este deloc una buna. Potrivit acelorași surse, cei doi soți, Alexandre Eram și Andreea Esca, se afla internați in același spital particular. Acum doua saptamani jurnalista de la Pro TV a participat la petrcerea de inaugurare a unui resort de lux din stațiunea Olimp, la care au fost prezente peste 50 de persoane. Nimeni nu parea interesat sa pastreze distanța…