Fratele americanului Paul Whelan, condamnat luni la 16 ani de inchisoare in Rusia pentru spionaj, se asteapta ca acesta sa fie folosit ca moneda de schimb la Moscova, scrie AFP. "Rusia l-a pastrat pe fratele meu pentru un singur motiv: sa obtina o contrapartida", a declarat David Whelan intr-un interviu acordat marti. In opinia sa, Moscova si-ar dori sa obtina in acest sens eliberarea a doi rusi inchisi in Statele Unite: traficantul de arme Viktor Bout, cunoscut sub numele de "Comerciantul Mortii", si aviatorul Konstantin Iarosenko, detinut pentru trafic de droguri. "Este o diplomatie a ostaticului",…