- Curtea de Apel Craiova a respins, marti, ca nefondata cererea de stramutare de la Tribunalul Olt a dosarului Caracal, cerere formulata de parintii Alexandrei Macesanu, care s-au intalnit pentru prima data cu Gheorghe Dinca. De asemenea, instanta i-a obligat pe parintii Alexandrei, Tudorita…

- Curtea de Apel Craiova urmeaza sa se pronunte in cauza privind cererea de stramutare de la Tribunalul Olt a dosarului Caracal, cerere formulata de parintii Alexandrei Macesanu, care s-au intalnit, marti, pentru prima data cu Gheorghe Dinca. Avocatul familiei Macesanu, Aurel Moldovan, a afirmat ca au…

- Curtea de Apel Craiova se va pronunța astazi cu privire la cererea de stramutare a dosarului crimelor de la Caracal, depusa de parinții Alexandrei Maceșanu, cea de-a doua victima a lui Gheorghe Dinca. Magistrații Curții de Apel Craiova ar fi trebuit sa inceapa la ora 9,00 ședința de judecata, conform…

- Gheorghe Dinca ajunge vineri in fața magistraților Tribunalului Olt, care urmeaza sa decida daca barbatul supranumit „monstrul din Caracal” va fi judecat in stare de arest preventiv. Dinca a fost recent trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu.Gheorghe Dinca este aflat…

