- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…

- Curtea de Apel Bucuresti discuta marti cererea autoritatilor americane de extradare a doi cetateni români, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru, acuzati ca s-au infiltrat în sistemele informatice care controlau camerele de supraveghere ale departamentului Politiei din Washington. Pe…

- Un fost procuror de la DNA Brașov este cercetat pentru represiune nedreapta, anunța Romania Libera. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis ca Iulian Nica trebuie anchetat pentru infracțiunea specifica celor care abuzeaza de poziția lor. Nica este la al doilea dosar penal și va fi…