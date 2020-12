Stiri pe aceeasi tema

- Familia regretatului scriitor britanic Roald Dahl, autor al unora dintre cele mai citite carți pentru copii, a prezentat scuze duminica pentru comentariile antisemite facute de autor in urma cu peste trei decenii, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Familia regretatului scriitor britanic Roald Dahl a prezentat scuze duminica pentru comentariile antisemite facute de autor, renumit pentru crearea unor carti precum "Matilda" sau "Charlie si fabrica de ciocolata", informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Dahl a murit la varsta de 74 de ani in 1990,…

- Transplantul de rinichi suferit de actrita si cantareata Selena Gomez a fost subiectul unei glume in noul serial „Salvati de clopotel/ Saved By The Bell”, produs de NBC, care, in urma controversei create, a prezentat scuze, relateaza BBC, potrivit news.ro.Un purtator de cuvant al NBC a transmis ca…

- Doi jurnalisti irlandezi, care au participat la o petrecere de ramas bun al unui angajat care parasea postul, si-au pus cenusa in cap, in direct. Ei au fost fotografiați fara masca și fara sa țina cont regulile de siguranța, in sediul televiziunii la care lucreaza S-a intamplat la postul public din…

- Directia de Sanatate Publica Sibiu a anuntat ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta. DSP a transmis scuze catre familia indoliata, motivand eroarea…

- Directia de Sanatate Publica a anuntat ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta.

- Lava cake, sau vulcan de ciocolata, este rețeta care a cucerit internetul, cel puțin atunci cand lumea s-a oprit in loc, in perioada starii de urgența. Desertul, care este combinația intre o prajitura cu ciocolata și un souffle, este preferat de copii și adulți atat pentru felul maiostuos in care se…

- Șeful Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, și-a cerut scuze pentru declarația scandaloasa facuta ieri in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, precum ca "COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur".