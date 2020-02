Famiglia drumarilor, la butoanele CNAIR

Boeing nu a primit nicio comanda in ianuarie, pentru prima oara din 1962

Boeing nu a primit nicio comanda de avioane in luna ianuarie, pentru prima oara din 1962, in conditiile in care cea mai vanduta aeronava, 737 MAX, este consemnata la sol la nivel mondial din luna martie a anului trecut, in urma a doua prabusiri fatale. Producatorul… [citeste mai departe]