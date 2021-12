Falsurile din artă, nutreț pentru fraieri și spaimă pentru escroci Niște escroci au vandut unor panaramezi lacomi falsuri de Luchian și Pallady. 7000 – 8000 de lei cereau pentru fiecare copie puerila. Statul s-a sesizat și bine a facut. Dar totul a pornit de la un scandal din Belgia. De fapt, s-a contopit cu o escrocherie din Belgia. Un golan din țara cartofilor prajiți (e […] The post Falsurile din arta, nutreț pentru fraieri și spaima pentru escroci first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

