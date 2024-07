Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri din Capitala a fost saltat direct de pe strada de polițiști și procurori, chiar dupa ce iși ridicase marfa de la o firma de curierat. O primise ca o comanda obișnuita pe internet, intr-un colet. Stupefiantele erau aduse din Spania. Digi24 a obținut in exclusivitate imagini de…

- Un turist a fost scos cu forța dintr-o secție de poliție și ucis de o mulțime in nord-vestul Pakistanului, dupa ce a fost acuzat de blasfemie, potrivit BBC.Polițiștii au incercat sa-l protejeze, dar au fost copleșiți de mulțime.

- Politistii din Sectorul 3 al Capitalei au deschis s-au sesizat dupa ce un barbat a postat pe TikTok imagini din momentul in care voteaza. ”Astazi, 09 iunie 2024, politisti din cadrul Sectorului 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, un utilizator de cont a postat pe o retea de socializare…

- Premierul Marcel Ciolacu ar putea fi obligat sa accepte mariri de salari pentru polițiști și militari. Oamenii in uniforma lovesc unde doare mai rau și amenința ca nu vor mai pazi secțiile de vot! Iata ce i-au scris lui Ciolacu:Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministruPrin

- Tragedia a avut loc in satul Protopopești din judetul Vaslui, iar fiul celor 2, dascal la biserica din localitate, a fost cel care a facut decoperirea infioratoare.Femeia era ranita in spate, probabil cu o arma alba gasita ulterior de politisti pe podea, iar barbatul era si el mort, dupa ce si-ar fi…

- Primarul comunei Stejari din județul Gorj, Robert Ionuț Paiusi, este acuzat ca ar fi lovit o persoana cu mașina și ar fi plecat de la locul accidentului. De partea cealalta, edilul susține ca oglinda i-a fost lovita cu „pumnul sau mana” de catre cineva. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat…

- In pragul sarbatorilor, polițiștii Postului de Poliție Balan au identificat și cercetat un tanar in varsta de 18 ani, din localitatea Balan, barbatul fiind acuzat de furt. Tanarul este acuzat ca in luna februarie a acestui an ar fi intrat intr-o gospodarie din sat de unde a furat mai multe unelte pentru…

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…