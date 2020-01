Stiri pe aceeasi tema

- Medicul fals Matteo Politi, despre care Libertatea a dezvaluit ca a facut implanturi mamare, rinoplastii si a marit buzele mai multor romance, deși nu avea studii de specialitate, a fost trimis in judecata. Dupa ce Libertatea a dezvaluit in exclusivitate in urma cu aproape un an, procurorii de la Parchetul…

- O femeie care vindea autoturisme inchiriate de la diferite societati comerciale si care a fost arestata preventiv anul trecut a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru inselaciune si alte infractiuni, prejudiciul depasind 1,3 milioane de lei. "Procurorii…

- Manelistul Dani Mocanu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, el fiind acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, in care incita la ura impotriva femeilor.

- Fiul lui Gheorghe Dinca este urmarit penal pentru lovire și alte violențe. Daniel Dinca este acuzat ca a batut doi jurnaliști, au anunțat procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 București, relateaza Mediafax.Ambii jurnaliști au fost loviți in cap, iar unul dintre aceștia are nevoie…