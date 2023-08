Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dup

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut un cetațean roman care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Un barbat de 43 de ani, condamnat in Romania la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei, a fost gasit intr-un local din Portofino, Genova, Italia. Potrivit Poliției Capitalei, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat…

- Un tribunal din Belarus l-a condamnat la opt ani de inchisoare pe fiul unui fost concurent la alegerile prezidențiale al președintelui Alexander Lukașenko, noteaza Mediafax.Eduard Babariko a fost gasit vinovat de evaziune fiscala și de „complicitate la incitare la discordie sociala și ostilitate"…

- Un cetațean afgan de 28 de ani, acuzat de omor dupa un incident care a avut loc in 2020, in zona unei benzinarii de pe autostrada A1 Arad – Timișoara, a fost prins de autoritațile franceze și adus astazi in Romania. Barbatul care a injunghiat doua persoane, una dintre victime murind, era dat in urmarire…

- In urma unor informații primite de redacție, afganul de 27 de ani condamnat la 22 de ani și 8 luni de inchisoare de Tribunalul Arad... The post A fost prins in Franța criminalul condamnat de Tribunalul Arad la 22 de ani de inchisoare. Autoritațile din Hexagon il vor preda pe afgan celor romane appeared…

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș-Severin au depistat ieri un barbat de 34 de ani din Reșița, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, acesta fiind condamnat la un an și noua luni de inchisoare in regim de detenție pentru savarșirea infracțiunilor…