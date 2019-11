Stiri pe aceeasi tema

- Situat in inima capitalei germane, Checkpoint Charlie a fost in timpul Razboiului Rece unul dintre principalele puncte de trecere intre Est si Vest, iar din 1989, el a devenit unul dintre cele mai vizitate locuri de catre turisti.O duzina de actori, in uniforme americane, pot fi gasiti…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas pledeaza pentru „unitatea Europei“ intr-un editorial scris cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un moment cu o simbolica aparte in prabusirea comunismului si incetarea Razboiului Rece.

- Trei diplomați americani au fost arestați pentru scurt timp luni în Rusia într-un oraș închis din Marele Nord, zona unui accident nuclear în august, legat de o serie de teste la arme secrete, au relatat miercuri agențiile ruse, relateaza AFP. Potrivit agențiilor TASS și Interfax,…

- Acest incident misterios s-a facut cunoscut in perioada 2016 si pana in 2018 si a fost denumit "Sindromul Havana." Ciudatul sindrom care le-a afectat creierul, potrivit studiilor, le-a provocat diplomatilor simptome de la "vedere blurata", pierderi de memorie, greata, varsaturi, ameteli, precum…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty), organizatie finantata de guvernul Statelor Unite care transmite stiri si analize in tari din Europa de est, Asia Centrala si Orientul Mijlociu, unde „presa libera este interzisa sau nu este bine stabilita”, este gata sa fie relansat in Ungaria,…

- Soldatul de fost ucis "in timpul unei operatiuni", informeaza, fara alte detalii, comunicatul misiunii NATO, Resolute Support. Alti doi soldati din trupele de comando americane au fost ucisi "in timpul unei operatiuni" la 21 august. Acest deces ridica la cel putin 15 numarul de soldati…