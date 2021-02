Falsificatorii de tablouri In ziua de 27 iunie 200... (sa fi fost 8, sa fi fost 9), vizitand expozitia Targul, organizata in Parcul Copou, trecand prin labirinturi de farfurii si oale frumos aranjate pe tarabe, pictorul Adrian Podoleanu, dar si pe jos, a descoperit la unul din standuri un fals facut dupa tabloul sau intitulat Pasare, fructe si flori, tablou pe care il contemplase atunci cand la iesirea din casa, nu se stie din ce pricina, se opri pentru cateva momente î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

