- UPDATE ORA 12.00: Anchetatorii au descoperit la una dintre perchezițiile efectuate, marți, cateva zeci de mii de euro, precum și certificate de vaccinare atat in alb, cat și completate. In jur de 50 de persoane vor fi duse, in aceasta dupa-amiaza, la audieri, la sediul DNA din Oradea. Din primele informații,…

- Procurorii anticorupție efectueaza, marți, percheziții in 13 locații din județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind falsificarea de certificate de vaccinare anti-COVID. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate in centrul deschis la Vama Petea. Direcția Naționala Anticorupție a transmis…

- O asistenta medicala din judetul Gorj a fost retinuta, fiind acuzata ca ar fi eliberat, contra unor sume care ajungeau și la 1.500 lei, certificate false de vaccinare impotriva COVID-19. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a anunțat, joi dimineața, ca asistenta medicala, dintr-un cabinet de familie,…

- Un numar de 366 de dosare penale, care vizeaza posibile fraude inregistrate in procesul de eliberare a peste 1.100 de certificate de vaccinare, sunt in lucru in acest moment. „In aceste dosare sunt cercetate 868 de persoane”, a anunțat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne,…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la un centru de vaccinare din sectorul 2 al Capitalei, unde se intocmeau certificate false, fiind inlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, cu ale unor persoane care nu au fost imunizate in realitate. Sunt puse in executare 178 de mandate de aducere…

- Poliția Romana anunța ca, in urma cercetarilor in cazurile de comercializare de certificate verzi de vaccinare COVID-19 falsificate, a fost descoperit un nou tip de inșelaciune, careia ii cad victime persoanele dornice de a obține un astfel de document. Conform sursei citate, persoane necunoscute creeaza…

- Doi barbați din din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat, fara drept, o aplicație informatica și au generat 96 de adeverințe de vaccinare false, care atesta, in mod nereal, ca persoanele care au primit adeverințele au fost imunizate impotriva Covid-19.…

- Mai multe persoane au ajuns in stare grava la spital, desi oficial erau imunizate, in Timișoara. Autoritațile au descoperit ca certificatele acestora de vaccinare erau false. Și asta pentru ca exista persoane care nu vor sa se imunizeze, dar care vor sa beneficieze și ele de drepturile pe care le au…