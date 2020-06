Falși inspectori de sănătate, căutați de autorități, după ce au amendat mai multe cabinete stomatologice din Timișoara Direcția de Sanatate Publica Timiș inițiaza o ancheta dupa ce pe rețelele sociale au aparut informații potrivit carora doua persoane care se pretind a fi inspectori de sanatate publica efectueaza controale in cabinetele stomatologice din Timișoara și dau amenzi. Potrivit DSP Timiș, cei doi „inspectori”, ambii de sex masculin, folosesc acte de legitimare false. „Direcția de […] Articolul Falși inspectori de sanatate, cautați de autoritați, dupa ce au amendat mai multe cabinete stomatologice din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

