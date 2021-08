Falși fermieri din Sicilia au fraudat fonduri europene prin programul Tomata Falsi fermieri din Sicilia au fraudat fonduri europene de 850.000 de euro prin programul Tomata din Romania, se arata in raportul OLAF pe anul trecut. E vorba de 5 firme din Mehedinti ale unor cetateni italieni care pretindeau ca dezvolta culturi de rosii si au beneficiat de fonduri europene prin programul Tomata, lansat de Guvernul PSD in 2017. A fost programul de suflet al fostului lider social-democrat, Liviu Dragnea. ”Nici macar un cent din acești bani nu a fost cheltuit in Romania. Imediat ce Agenția Romana de Plați in Agricultura a virat subvențiile in conturile bancare ale celor cinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

