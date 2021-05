Microbul lui Iohannis l-a ajuns din urma și pe Cițu. Se vede și se vrea primul in toate, de la vaccinare și economie, pana la meciuri de fotbal. Umbla dupa recunoaștere și glorie, dupa imagine publica, dar, pe masura ce apare pe unde nu te aștepți, prestația lui este tot mai penibila. Fara subtitrare, discursul […] The post Falsa glorie a lui Cițu first appeared on Ziarul National .