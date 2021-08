FALS TRATAT DE…CĂLĂTORIE Voi incepe cu un gand care imi trece acum prin minte: a iubi inseamna a fi conștient ca aparții Universului prin acea farama de divinitate pe care Creatorul a sadit-o in Creație Sa, Omul! Iar sentimentul e cuprinzator ca insași viața. A fi conștient de propriile tale sentimente inseamna, in opinia mea, a fi responsabil […] Articolul FALS TRATAT DE…CALATORIE apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

