Fals procuror, reţinut de DNA. A păcălit un bărbat să-i dea 11.000 euro pentru a-l scăpa de două dosare penale Anchetatorii anticoruptie au retinut ca barbatul "ar fi promis ca ii va determina pe procurori sa dispuna solutii favorabile fata de martor, in doua cauze in care acesta este cercetat pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei si a uneia de tainuire. De mentionat este faptul ca, in data de 30 iulie 2020, cu ocazia constatarii infractiunii flagrante, asupra inculpatului, pe langa suma de 6.000 euro, a mai fost gasita si o legitimatie falsa de "procuror sef birou", folosita pentru a-i intari convingerea martorului ca este magistrat si implicit ca influenta sa ar fi una reala”, se… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

