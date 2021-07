Fals polițist, reținut de autorități, după ce a fost filmat de oameni: „Închide ușa că agresezi un polițist” Un tanar din Timiș care s-a dat drept polițist a fost prins de autoritați, dupa ce un grup de tineri l-au filmat și l-au reclamat. Acum individul de 33 de ani este anchetat acum pentru folosirea fara drept a unei calitati oficiale, potrivit ziarului local Pressalert. Tanarul, in varsta de 33 de ani, susținea ca este polițist la Imigrari și oprea oamenii pe strada pentru controale fictive și le cerea diverse lucruri. Zilele trecute individul a fost filmat de un grup de tineri care și-au dat seama ca nu este polițist. Imaginile au fost publicate de ziarul Pressalert. Dialogul dintre falsul polițist… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

