Fals politist, prins in timp ce oprea masinile in trafic, in apropiere de vama Nadlac Un tanar a fost arestat dupa ce s a dat drept politist si oprea masinile in trafic.Un tanar din Arad, in varsta de 22 de ani, imbracat in uniforma de politist si cu girofaruri pe masina, oprea soferii in trafic, desi nu avea acest drept.Falsul politist a oprit zeci de masini in apropiere de vama Nadlac pana cand, in cele din urma, adevaratii politisti l au retinut."Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie ndash; februarie 2021, cel in cauza, pretinzand a fi angajat al unei instituti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

