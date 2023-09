Fals polițist, pozat în timp ce se afla pe un drum județean din Maramureș. Ce încerca să facă Un barbat care s-ar fi dat polițist a ajuns in vizorul oamenilor legii din Maramureș. Din motive doar de el știute, omul a fost protagonistul unui episod care a ajuns sa fie cercetat de catre reprezentanții legii. Barbatul, imbracat cu un tricou purtand insemnele Politiei si care avea asupra lui un baston reflectorizat, a fost […] The post Fals polițist, pozat in timp ce se afla pe un drum județean din Maramureș. Ce incerca sa faca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat imbracat cu un tricou purtand insemnele Politiei si care avea asupra lui un baston reflectorizat a fost fotografiat, sambata, in timp ce incerca sa opreasca autovehicule pe un drum judetean din Maramures. Individul este cercetat acum pentru uzurparea de calitati oficiale.

- Barbatul care s-a impușcat cu o zi in urma in cap a decedat la Spitalul Elias, unde era internat, relateaza Realitatea PLUS. Poliția Capitalei a fost sesizata sambata, 29 iulie, in urma unui incident grav in care un barbat s-a impușcat in cap cu pistolul pe care-l avea.Un barbat in varsta de 63 de…

- Sambata, 29 iulie, Poliția Capitalei a fost sesizata sambata, 29 iulie, de un incident in care un barbat s-a impușcat in cap cu pistolul pe care-l avea.Un barbat in varsta de 63 de ani s-a impușcat, in timp ce se afla la domiciliu. Acesta s-a impușcat in zona capului, cu un pistol letal, deținut legal,…

- Pentru cei care vor sa faca parte din rindurile Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF), instituția vine cu mai multe sfaturi. Așadar, potrivit IGPF, in prezent, exista mai multe modalitați de a deveni polițist de frontiera si anume prin inscrierea la studii: -Academia "Ștefan cel Mare"…

- Incident violent intr-un magazin LIDL. Martorii spun ca un barbat și fiul sau au fost loviți cu bestialitate de trei indivizi, dupa ce agresorii ar fi fost admonestați ca nu stau la rand. In urma conflictilui, victimele au fost transportate cu ambulanta la spital, intrucat prezentau urme de violenta…

- Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a anunțat astazi ca joi si vineri, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi au executat controale la unitatile comerciale de pe raza comunelor Dumbravita, Coltau, Sacalaseni si Coas, in vederea verificarii respectarii prevederilor O.G. nr. 29 din 199…

- Ieri, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Beclean au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui șofer de 38 de ani, din Dej. Barbatul a fost depistat in flagrant delict de catre polițiștii rutier in timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din localitatea Cristeștii…

- Greva japoneza in unitațile sanitare și de asistența sociala sociala din Maramureș, incepand cu data de 7 iunie, alaturi de membrii Sanitas, toți angajații unitaților sanitare și de asistența sociala din judetul nostru poarta insemnele de greva pe toata perioada negocierilor de la Guvern. Anunțul a…