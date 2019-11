In februarie 2016, Alexandru Checherita devenea profesor universitar la UMF “Carol Davila”, cu cel putin trei ani inainte sa fie legal posibil, iar astazi conduce Comisia de Nefrologie a Ministerului Sanatatii si pe cea a Colegiului Medicilor. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatații a descoperit cum s-a produs falsul. Alexandru Checherita e […] Post-ul Fals de proporții in lumea medicala: Alexandru Checherita, șeful Comisiei de Nefrologie din Romania, a devenit medic primar printr-o derogare falsificata direct in calculatorul Ministerului Sanatații! apare prima data in Libertatea…