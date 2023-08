Fals arhitect, acuzat că a avizat ilegal 58 de proiecte tehnice în Cluj Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii clujeni, dupa ce a lucrat ca arhitect timp de 11 ani, desi avea o diploma falsa si astfel ar fi avizat aproape 60 de proiecte tehnice. Barbatul a lucrat ca arhitect in perioada octombrie 2011 – septembrie 2022 și s-a folosit de o diploma de arhitect […] The post Fals arhitect, acuzat ca a avizat ilegal 58 de proiecte tehnice in Cluj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu, a anunțat joi DNA. Urmariți penal in același dosar mai sunt un director din cadrul primariei și președintele Clubului Sportiv Municipal Constanța, pentru complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii…

- Doi medici care administreaza o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fiind acuzați de introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi ori celule de origine umana fara autorizatia speciala emisa…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza, joi, Reuters. „Fidesz (partidul…

- Gabi Szabo și soțul ei au fost audiați, miercuri, la DNA, in dosarul in care apare numele lui Valeriu Anton, primarul din localitatea Corbeanca. 65 de astfel de familii, care au cumparat terenuri in zonele verificate acum de procurorii anticorupție, vor da cu subsemnatul la DNA. Potrivit informațiilor…

- Mihai Lupu, președintele PNL al Consiliului Județean Constanța, este acuzat de procurorii DNA de luare de mita. El ar fi primit de la un om de afaceri mai multe foloase necuvenite, necuantificate pana in prezent, ”constand in furnizarea de plante decorative și ornamentale precum și lucrari de amenajare…

- Președintele Klaus Iohannis este vizat de o plangere depusa de catre deputatul minoritații italiene din Camera Deputaților, Andi Grosaru, care a depus o plangere in acest sens la Parlament. Deputatul il acuza pe Klaus Iohannis pentru campania de vaccinare impotriva Covid-19 și pentru faptul ca a aprobat…

- Kiril Petkov, liderul alainței pro-occidentale Continuam Schimbarea / Bulgaria Democrata (CC-DB), a afirmat ca eforturile de formare a unei mari coaliții cu popularii din GERB – SDS sunt subminate prin ”masuri active” ale serviciilor de informații și ale ”statului paralel”. La inceputul acestei saptamani,…