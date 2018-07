Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial “Decades” in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie. In deschiderea finlandezilor vor urca pe scena Fallen Arise din Grecia si A Tear Beyond din Italia. Fallen Arise Vin din capital Greciei, Atena si au aproape un deceniu de activitate, timp in care au scos doua albume si un EP. EP-ul, ‘Eternal’, a fost lansat in 2011, urmat de albumul de debut, doi ani mai tarziu, ‘Ethereal’. Cel mai recent disc…