Fallas, sărbătoarea primăverii la Valencia Vine primavara! Și spaniolii din Valencia se pregatesc de Fallas. Aceasta este sarbatoarea dedicata venirii primaverii, dar și purificarii naturii și oamenilor prin foc. Nu, nu se pun oamenii pe rug, nici nu se ard parcurile. Sute de „ninots”, adica niște papuși uriașe din carton, lemn sau pal, sunt așezate, inca de la inceputul lunii martie, pe strazile și piețele orașului. Fallas se desfașoara, da, in luna martie, pe parcursul a cinci zile, intre 14 și 19, in prezența localnicilor, dar și a multor sute de mii de turiști, cel puțin, dat fiind faptul ca inca e pandemie și nu sunt ridicate toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

