Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Capitalei va delega joi serviciul de termoficare catre compania municipala Termoenergetica, iar aceasta va semna cu ELCEN un nou contract, care nu va mai include ”excesele” care au dus la acumularea de datorii, a declarat Gheorghe Piperea, partener in cadrul Rominsolv, administratorul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca bucureștenii nu vor ramane fara apa calda și caldura dupa ce RADET a intrat oficial in faliment.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila pe Iohannis in Botoșani "Nu exista niciun risc ca bucureștenii sa…

- RADET urmeaza sa intre in faliment. Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ii liniștește pe bucureșteni și le transmite ca nu trebuie sa se ingrijoreze. Ministrul a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei termice la o sedinta, la minister,…

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a hotarat definitiv ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, ca a vorbit cu ministrul Economiei sa mearga la ELCEN si sa ia legatura cu autoritatile locale astfel incat bucurestenii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca falimentul RADET a fost generat de cei care au condus Primaria Capitalei, care au fost din zona PSD, in ultimii 12 ani, scrie Agerpres. "Fac o precizare, adversarii nostri politici se tin in continuare de minciuni si de dezinformari. Din declaratia…

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…