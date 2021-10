Specialistii au intocmit o analiza ce se doreste a fi o previziune pentru situatia economica a tarii. Iar concluziile sunt dezastruoase: peste 100.000 de firme ar putea da faliment. In cea mai buna varianta, o parte dintre ele ar putea intra „doar” in insolventa. „Peste 100.000 de firme din Romania se afla, in prezent, intr-o […] The post Falimentul, noul fenomen ce planeaza asupra Romaniei! Care sunt cauzele dezastrului pentru 100.000 de firme? first appeared on Ziarul National .