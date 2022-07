Sanctiunile pe care nemtii le-au impus exporturilor de la rusi, precum si renuntarea la gazele asigurate de Kremlin, au determinat o reala criza energetica in Germania. Guvernul de la Berlin, practic, s-a recunoscut invins in lupta pentru protejarea mediului, dupa ce a decis repornirea vechilor centrale pe carbune, mai degraba decat de a prelungi durata […] The post FALIMENTUL ecologic al Germaniei. Ultima deizie arata ca nemtii au dat-o in bara rau de tot first appeared on Ziarul National .