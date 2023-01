Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a avizat, in cadrul Comisiei Speciale, 68.791 de cereri de plata, pentru toate societatile de asigurare aflate in faliment, in cursul anului 2022, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit despagubiri in contul falimentului City Insurance in valoare de 665,6 mil. lei (135 mil. euro) pentru 68.791 cereri de plata, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA.

- Unii romani platesc asigurari auto RCA și cu 40% mai scumpe comparativ cu finalul anului trecut, daca iși incheie acum o polița, releva datele analizate de Economedia. Scumpirile vin dupa ce in acest an a fost declarat oficial falimentul City Insurance, cel mai mare asigurator auto de pe piața, care…

- Masa la restaurant, tigarile, sucurile, bauturile alcoolice și asigurarile auto obligatorii ne vor costa mai mult de la 1 ianuarie. De anul viitor, romanii vor plati mai mult pentru o masa la restaurant și pentru cazarea la hotel. Pentru aceste servicii, TVA-ul crește de la 5% la 9%. Romanii vor plati…

- Anul Nou vine cu scumpiri in lant. Tigarile, bauturile alcoolice si asigurarile auto obligatorii ne vor costa mai mult de la 1 ianuarie. De anul viitor, romanii vor plati mai mult pentru o masa la restaurant si pentru cazarea la hotel. Pentru aceste servicii, TVA-ul creste de la 5- la 9-. Romanii vor…

- Pagubiții, foștii clienți și alți creditori ai City Insurance, fostul lider RCA, a carui faliment a fost decis definitiv in instanța in luna aprilie din acest an, au incasat aproximativ 588,9 milioane de lei pana la data de 14 decembrie, a anunțat luni Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor fali