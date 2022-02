Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a admis, miercuri, 9 februarie, cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind deschiderea procedurii de faliment a City Insurance si a dispus dizolvarea companiei de asigurari, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva. „Admite cererea Autoritatii de Supraveghere…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane juridice ca, pe perioada aplicarii prevederilor art. I din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea…

- Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta se va separa in Sectia a II a Civila, de insolventa si litigii cu profesionistii si societati si, respectiv, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Modificarile intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie…

- Mircea Rednic a fost demis de Dinamo, iar noul antrenor este Flavius Stoican. Anunțul a fost facut de Dinamo, pe contul de Facebook. ”Subsemnatul, Mureșan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei DINAMO 1948 S.A., (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul…

- Mircea Rednic nu mai este antrenorul echipei Dinamo București, a anuntat, marți, gruparea din Ștefan cel Mare, care a precizat și cine îi va lua locul pe banca tehnica.Noul antrenor al echipei va fi Flavius Stoican."Subsemnatul, Muresan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase – condamnat in doua dosare de corupție – a fost reabilitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce inseamna, printre altele, ca el va putea sa iși exercite din nou dreptul de a alege și de a fi ales in funcții publice. Decizia luata marți de instanța suprema…

- Un recent raport al Parlamentului European atrage atenția asupra faptului ca a crescut numarul de „revendicari lipsite de orice valoare juridica, in mod vadit nefondate” pe care politicienii le fac in instanțe, ca sa ii opreasca pe cetațeni sau ziariști sa-și exercite controlul democratic. Și in Romania…

- Pagubiții și clienții City Insurance, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment, au trimis pâna acum aproximativ 56.900 de cereri de plata de despagubiri și restituiri de prime catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), iar valoarea despagubirilor solicitate de catre aceștia…