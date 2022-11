Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila ințelegere pe piața producției și comercializarii semințelor de cultura și pe piața produselor pentru protecția culturilor din Romania. Autoritatea de Concurența are indicii ca Pioneer Hi-Bred Romania, DuPont Romania (actuala Corteva…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata productiei si comercializarii semintelor de cultura si pe piata produselor pentru protectia culturilor din Romania. Autoritatea de Concurenta are indicii ca Pioneer Hi-Bred Romania, DuPont Romania (actuala Corteva…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila ințelegere pe piața producției și comercializarii semințelor de cultura și pe piața produselor pentru protecția culturilor.

- Nu au trecut nici cateva saptamani de cand și-a cumparat noua mașina, dar deja a reușit s-o loveasca. Este cazul lui Zanni de la ”Splash! Vedete la apa”, care a avut ghinionul sa-și ”avarieze” mașina chiar in parcare. Tanarul a povesit intamplarea in mediul online.

- Președintele Consiliului Concurenței a anunțat ca se controleaza funcționarea și aprovizionarea farmaciilor, mai ales dupa plangerile legate de acces incearca sa afle de ce nu au acces pacienții la unele medicamente. Sunt in curs și anchete privind anticoagulantele și ecografele, a mai anunțat Bogdan…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o ancheta sectoriala pe piata de retail farmaceutic din Romania, cu scopul de a identifica elementele care pot limita accesul pacientilor la medicamentele eliberate prin farmacii. Astfel, vor fi analizate atat relatiile de aprovizionare la nivel de farmacii si circuitul…

- Consiliul Concurenței considera necesara introducerea unor reglementari care sa elimine confuziile in ceea ce privește utilizarea de medicamente eliberate fara prescripție medicala (OTC – over the counter) și suplimente alimentare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy cumpara pachetul majoritar de actiuni emise de Hargaz Harghita Gaz si, astfel, preia controlul asupra companiei”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea…